Vrouw (19) door het lint en gewond bij ruzie in huis Roosendaal

ROOSENDAAL - Een 19-jarige vrouw is vrijdagochtend in een huis aan de Kalsdonksestraat in Roosendaal aangehouden, omdat ze de boel kort en klein had geslagen. Vermoedelijk deed ze dat, omdat ze ruzie had met haar moeder.

Agenten gingen om kwart over vijf naar de woning toe en zagen één grote ravage. Het glas in de voordeur was uit de sponning geslagen. In de rest van het huis waren spullen vernield. De bewoonster van het huis was geschopt en geslagen.



Gewond

In de gang lag een jonge vrouw met verwondingen aan haar arm. Dit bleek later de verdachte te zijn. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld.



Omdat de gemoederen tussen de verdachte en vier andere vrouwen die in het huis aanwezig waren steeds hoger opliepen, werden extra agenten opgeroepen.



Politiecel

De vrouw is meengenomen naar het politiebureau en in de cel gezet. De verdachte wordt verhoord.