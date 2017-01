Voor al je voetbalvragen: Willy, René, Rik en Paul in 'Brabantse Nachten Zijn Lang'

EINDHOVEN - Brabantse Nachten Zijn Lang staat vrijdagnacht in het teken van voetbal. Presentator Kristian Westerveld praat twee uur lang met PSV-watcher Paul Post van Omroep Brabant en PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad en met Willy en René van de Kerkhof.

Er is genoeg te bespreken. De winterse transferperiode sluit over twee weken. Gaat PSV na Marco van Ginkel nog meer spelers aantrekken? Vertrekken na Luciano Narsingh nog meer spelers bij de Eindhovense club? Zijn PSV, Willem II en de Jupiler League clubs klaar voor het restant van de competitie?



PSV moet er direct staan

PSV moet er in ieder geval meteen staan, want de club heeft 8 punten achterstand op koploper Feyenoord. De achterstand op Ajax bedraagt 3 punten.



PSV speelt zaterdag tegen Excelsior. In de weken daarna volgen op papier zware wedstrijden tegen Heerenveen, AZ en FC Utrecht. Op carnavalszondag staat de uitwedstrijd tegen Feyenoord op het programma.



Behalve de actualiteit komt natuurlijk ook de rijke voetbalhistorie ter sprake. De gasten staan uiteraard open voor alle vragen en stellingen van de luisteraars.



Je kunt vragen of opmerkingen mailen naar bnzl@omroepbrabant.nl of je stuurt een tweet naar @bnzl. Tijdens de uitzending kun je bellen met 0909-123-0909. Brabantse Nachten Zijn Lang vrijdagnacht tussen 12 en 2 uur.