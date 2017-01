Blue Monday wordt Bloem Monday: wie verdient een bloemetje?

EINDHOVEN - Het is maandag weer zover: Blue Monday. Volgens wetenschappers is het de meest deprimerende dag van het jaar. Omroep Brabant gaat daarom bloemetjes uitdelen.

Bedenker van de term ‘Blue Monday’ oftewel ‘Blauwe Maandag’ is de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005 een, naar zijn zeggen, wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de maandag van de laatste volle week van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen.



Waar komt Blue Monday vandaan?

Dat zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek.



Mail naar radio@omroepbrabant.nl wie volgens jou een bloemetje verdient en waarom. Verslaggever René van Hoof gaat gewapend met een halve bloemenwinkel aan boeketten de provincie door om mensen een bloemetje te brengen.