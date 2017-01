Eindhovense Syriëganger is weer terug in Nederland

SCHIPHOL/EINDHOVEN - De 33-jarige vrouw uit Eindhoven die eind vorig jaar in Bulgarije werd aangehouden, is weer in Nederland. Vrijdagochtend kwam ze aan op Schiphol. Ze wilde vorig jaar vermoedelijk naar Syrië reizen.

De vrouw kwam onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee in Nederland aan. Bij terugkomst op Schiphol werd ze aangehouden.



Tegen de vrouw loopt een strafrechtelijk onderzoek omdat ze wordt verdacht van poging deelname aan een organisatie met een terroristisch oogmerk. Ze zal de komende dagen door de politie worden verhoord.



In beperking

De uitkomsten van dat onderzoek bepalen welke juridische stappen er verder tegen de vrouw worden genomen. De verdachte zit in beperking en mag alleen contact hebben met haar advocaat.



De Eindhovense werd op 23 december op verzoek van het Openbaar Ministerie Oost-Brabant in Bulgarije aangehouden. Begin januari werd bekend dat Bulgarije wilde meewerken aan de uitlevering van de vrouw.