Negen tips om veilig de weg op te gaan met winters weer

Rijden met winters weer is niet ideaal, maar met deze tips moet het goedkomen.

EINDHOVEN - Het is vrijdag en zaterdag glad op de weg door winterse buien. Rijden met sneeuw en gladheid is natuurlijk nooit fijn, maar soms móet je de weg wel op. Gelukkig zijn er bepaalde dingen die je kunt doen om ook met sneeuw veilig op je bestemming aan te komen.

Je snelheid aanpassen en voldoende afstand houden. Een beetje een open deur, maar een woordvoerder van het VID legt uit: "Dit kan iedereen natuurlijk zelf bedenken, maar het is echt een belangrijke om te blijven herhalen."

Doe je verlichting aan, zeker tijdens winterse buien. Heb je automatische verlichting? Check dan of de lampen wel branden want dagrijverlichting gaat niet automatisch aan.

Rem niet onnodig! Ten eerste raak je makkelijker in een slip, maar het veroorzaakt ook meer files omdat degene achter je gaat remmen. Gas loslaten is vaak voldoende, vooral als je voldoende afstand houdt.

Als je toch in een slip raakt, niet remmen en niet tegensturen! Je eerste reactie is meteen je stuur andere kant opgooien. Wat je wel moet doen: de koppeling intrappen en heel rustig de richting opsturen waar je heen wil, maar vooral niet plotseling het stuur omgooien.

Een slipcursus sluit hier natuurlijk op aan, hiermee ben je beter voorbereid op gladde wegen.

Het gevaar van winterse buien zoals we dit weekend hebben, is dat de weg er heel goed uit kan zien, maar dat het een paar minuten verderop spekglad kan zijn. Blijf dus alert!

Als er verse sneeuw op de weg ligt, dan zie je vaak duidelijke sporen van banden. Blijf zoveel mogelijk in die sporen rijden.

Geef strooiwagens de ruimte, zorg dat zij hun werk goed kunnen doen.

Rijd je pal achter een strooiwagen? Dat betekent niet dat de weg niet glad meer is! Strooizout moet ingereden worden om optimaal te werken.

Binnen blijven is niet altijd op optie, dus bekijk voor je de weg op gaat altijd de laatste verkeers- en weerinformatie, bijvoorbeeld via het KNMI . Op tijd vertrekken is met dit soort weer natuurlijk ook een goed idee. Met winterse weersomstandigheden kun je wat vertraging oplopen.