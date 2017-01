Slachtoffer (86) van doorrijder Budel in ziekenhuis overleden

BUDEL - De 86-jarige voetganger die woensdag op de Bergbosweg in Budel werd aangereden, is donderdag in het ziekenhuis overleden. Dit laat de politie vrijdagochtend weten.

Het slachtoffer uit Budel werd woensdagmiddag tegen twee uur zwaargewond op straat in zijn woonplaats gevonden. De politie vermoedde meteen dat de man was aangereden.Een 68-jarige automobilist uit Budel meldde zich later op een politiebureau in de buurt en vertelde dat hij waarschijnlijk bij het ongeluk betrokken was. De automobilist mocht volgens de politie na verhoor weer naar huis. Maar hij blijft wel verdachte.Het slachtoffer werd woensdag in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij een dag later.