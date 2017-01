Prorail op de vingers getikt voor sluiting spoorbrug Moerdijk

De spoorbrug over het Hollandsch Diep bij Moerdijk. (foto: Raoul Cartens)

AMSTERDAM - ProRail heeft in april vorig jaar spoorgoederenvervoerders RFF, Locon en LTE oneerlijk behandeld toen de Moerdijkbrug op gesloten moest worden. Dat zegt toezichthouder Autoriteit Consument & Markt ACM na onderzoek op verzoek van RailGood, de belangenvertegenwoordiger van goederenvervoerders.

De Moerdijkbrug over het Hollandsch Diep moest april vorig jaar enkele dagen dicht voor spoorverkeer nadat er gebreken aan het spoor waren geconstateerd.



Voorsprong

Beheerder ProRail zou daarbij grote spoorvervoerders als NS Reizigers en DB Cargo beter en eerder hebben betrokken bij het besluit om de brug te sluiten dan de andere vervoerders. Daarmee hadden de grote spoorvervoerders een voorsprong op kleinere partijen bij de zoektocht naar alternatieven.



Het oordeel van de ACM is belangrijk voor het eventueel indienen van een schadeclaim tegen Prorail. De spoorbrug bij Moerdijk is een belangrijke goederenverbinding tussen de Rotterdamse haven en Europees achterland. Ook veel Brabantse bedrijven zijn hiervan afhankelijk.