Sneeuw ruimen in voetbalstadions, maar wedstrijden in Jupiler League gaan vooralsnog door

EINDHOVEN - De winterstop mag dan voor de voetballers officieel voorbij zijn; toch lijkt de winter nu pas te zijn begonnen. Fans kunnen echter gerust zijn. Ze doen er echt alles aan, de medewerkers en vrijwilligers van FC Den Bosch en FC Oss om voetbal vrijdagavond mogelijk te maken. Dit weekend wordt namelijk de competitie hervat in de Jupiler League en de eredivisie.

De sneeuw zou dus roet in het eten kunnen gaan. FC Den Bosch en FC Oss gaan er vooralsnog vanuit dat het hoofdveld van hun stadion helemaal sneeuwvrij wordt. In De Vliert komt Jong PSV op bezoek; FC Oss ontvangt FC Dordrecht.





Ook op het kunstgras van FC Eindhoven, waar De Graafschap wordt verwacht, is een laagje sneeuw blijven liggen. Maar ook aan de Aalsterweg gaat de bal om 20.00 uur normaal gesproken rollen.De wedstrijd van Helmond Sport, tegen MVV, lijkt afgaande op de sneeuwcondities in Maastricht eveneens door te gaan. Net als de uitbeurt van RKC Waalwijk tegen de ‘witte leeuwen’ (de bijnaam van SC Telstar).Voor NAC maakt het allemaal niet uit. De Bredase Jupiler-Leagueclub komt maandagavond pas actie. Ze heeft een uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht op het programma.De twee Brabantse vertegenwoordigers in de eredivisie, PSV en Willem II. komen respectievelijk zaterdag (thuis tegen PEC Zwolle, 19.45 uur) en zondag (thuis tegen NEC, 16.45 uur) in actie. Voor hen lijkt er eveneens geen vuiltje aan de lucht te zijn.