Efteling geeft nieuwsgierigen alvast een kijkje in nieuwe attractie Symbolica [VIDEO]

KAATSHEUVEL - De Efteling opent voor het eerst de bouwhekken rond de nieuwe attractie Symbolica. In de tweede aflevering van de making-of die sinds vrijdag op YouTube staat, kunnen nieuwsgierigen een glimp opvangen van de binnenkant van de darkride.

Werden in de eerste aflvering ontwerpen getoond, in de nieuwe video zijn beelden te zien van schilderwerken en decorstukken in het Paleis der Fantasie.



Lakei

Ook wordt O.J. Punctuel, trouw dienaar van koning Pardulfus geintroduceerd. De lakei staat de gasten van het paleis straks in de ontvangsthal op te wachten.



De bouw van Symbolica is op dit moment halverwege. Symbolica wordt in de zomer geopend.