Na ruim dertig jaar weer 'stiekem dansen' met Toontje Lager van frontman Erik Mesie

HENGELO/EINDHOVEN - Liefhebbers van Nederpop kunnen zaterdagavond voor het eerst sinds 1985 weer eens ‘stiekem dansen’ met Erik Mesie en Toontje Lager. De band van de Eindhovense frontman treedt op in poppodium Metropool in Hengelo. De band die op Mesie na een heel nieuwe bezetting kent, gaf in 1985 voor het laatst een concert.

‘Stiekem gedanst’, 'Zoveel te doen' en 'Net als in de film' zijn enkele van de hits waarmee Toontje Lager populair werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw.





In het AD vertelde Mesie vorig jaar in de aanloop naar de clubtour van Toontje Lager, die zaterdag begint, 'dat het materiaal van toen een zekere eeuwigheidswaarde heeft'.Hij zei het wel jammer te vinden dat de oude bandleden niet meer mee willen doen, omdat zij 'met andere dingen bezig zijn'. Zij vinden volgens Mesie dat Toontje Lager met rust moet worden gelaten. Zelf ziet de Eindhovenaar dit anders.Op 10 maart staat Toontje Lager met frontman Erik Mesie op het podium van Mezz in Breda. Sinds de groep in 1985 uit elkaar ging, maakte Mesie nog twee soloalbums.