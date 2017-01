Hoe veilig zijn de Brabantse kinderspeeltuinen?

EINDHOVEN - Veel indoorspeeltuinen zijn niet veilig genoeg voor kinderen. De blijkt uit een inspectie van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. De NVWA onderzocht vorig jaar 37 overdekte speeltuinen en bij veel bleek iets niet op orde te zijn. In Brabant bleek bij drie speeltuinen iets niet te kloppen. Maar wat dan?

In het rapport van de NVWA staat dat er bij Monkey Town in Valkenswaard en Ballorig in Tilburg bij een eerste inspectie de technische veiligheid niet op orde blijkt te zijn. Bij de vestiging van Monkey Town in Helmond kloppen er certificatien niet. In Maar wat er precies mis was, wil de NVWA niet zeggen. De binnenspeeltuinen geven zelf uitleg.



Kleine dingen

Volgens bedrijfsleider Yavuz Ekiz van Monkey Town in Helmond miste één speeltoestel een certificaat waarin stond dat het toestel gekeurd is. 'We hebben van die rijdende auto's waar je voor een euro rondjes in kan rijden", legt Ekiz uit. "Die blijken elk jaar gekeurd moeten worden. Dat wisten we niet. We hebben ze laten keuren en nu hebben we het juiste certificaat."



Bij Monkey Town in Valkenswaard zegt hetzelfde probleem gehad te hebben met het certificaat bij de autootjes. Maar daarnaast waren er volgens de NVWA ook technische mankementen. Volgens Erwin Hermes van Monkey Town Valkenswaard bleek dat te gaan om het ontbreken van een einddop onderaan de glijbaan.



Geen wettelijk verplichte keurring

Hermes heeft wel kritiek op de manier van werken van de NVWA. "Ze blijven in het rapport erg vaag over hoe gevaarlijk een mankement is. Of het klein of heel groot is, staat er niet in."



Daarnaast vindt hij het vreemd dat er geen jaarlijkse wettelijke verplichte keuring is voor de speeltoestellen. "Er spelen kinderen van een half jaar tot 12 jaar in zo'n speeltuin. Alles moet dus veilig zijn."



Meer controles

De NVWA adviseert ouders om gebrekken bij binnenspeeltuinen te melden bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. De organisatie wil uiteindelijk alle indoorspeeltuinen controleren.



De resultaten komen in deze lijst te staan. Bij de al onderzochte speeltuinen is alles inmiddels weer op orde.