Eén dak zonder sneeuw: hennepkweker valt genadeloos door de mand

DEN BOSCH - Op het dak van één huis in de Aert van Nesstraat in Den Bosch lag vrijdag geen sneeuw. En dat was reden voor de politie om een kijkje te nemen. Met succes, want in het huis werd een hennepkwekerij gevonden.

De kwekerij was ingericht op de zolder van het huis. Hoeveel planten er zijn gevonden, is niet bekend.



Het is ook niet bekend of iemand is aangehouden.