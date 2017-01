Rechercheteam valt binnen bij drugsdealer in Goirle

GOIRLE - Na een tip is donderdagmiddag een rechercheteam binnengevallen bij een huis aan de Melkweg in Goirle omdat de bewoner vanuit het huis harddrugs zou dealen. De recherche hield de bewoner aan en ging op zoek in het huis en de schuur en de auto van de bewoner.

In zijn auto lagen enkele grammen drugs. In de schuur lagen spullen om drugs te verdelen en te verhandelen. De moeder van de verdachte was ook in het huis, maar zij is niet aangehouden. De gemeente is op de hoogte gesteld van de vondst.