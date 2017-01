Kunstenares opgetogen als haar werk voor De Pont uit de ovens van het Oisterwijkse EKWC rolt

OISTERWIJK - "Ik ben heel erg blij!" Kunstenares Eylem Aladogan stond deze week voor het eerst oog in oog met haar kunstwerk dat ze speciaal maakt voor museum De Pont in Tilburg. Na vijf dagen, waarin de temperatuur opliep tot 1200 graden, was de oven bij het EKWC in Oisterwijk woensdag weer voldoende afgekoeld om Eylems kunstwerk naar buiten te rijden.

Aladogan is blij met het resultaat. Maar... het blijft spannend. De tweede helft van het beeld moet nog worden gebakken en op 21 januari begint haar expositie in De Pont.





Eylem Aladogan komt uit Tiel. Ze is een kunstenaar die hoe langer hoe meer aandacht trekt en al een aantal bijzondere tentoonstellingen achter de rug heeft. De Pont vroeg haar voor een expositie, in het jubileumjaar van het museum. Eylem besloot voor de gelegenheid een nieuwe kunstwerk te maken.Terug naar het EKWC, naar de oven en naar het kunstwerk dat daar net uit is gekomen. Ruim anderhalve meter hoog en misschien wel even breed, bruine en rode kleuren die door elkaar heenlopen... het doet denken aan een rotslandschap. Die associatie is niet zo gek want Eylems inspiratie was een bezoek aan het Amerikaanse Yosemite Park en het landschap daar. "Älsof Gods hand daar met een bijl kloven in de berg heeft geslagen," terwijl ze het uitlegt, maakt ze hakkende bewegingen met haar eigen hand.Ze probeerde het idee al eerder uit te werken maar was toen niet tevreden. De tests bewaarde ze, het beeld verdween. Maar het idee bleef hangen. En toen de Pont haar vroeg voor een soloexpositie besloot ze dat het er toch maar weer van moest komen.Bij het EKWC wordt nu het tweede stuk van het beeld gebakken. Daarna moet ze kijken of de twee stukken op elkaar passen en moet nog een derde bronzen onderdeel aan het werk worden vastgemaakt.Eylem: "Als dat allemaal past en goed zit... dan pas gaat het werk naar De Pont."