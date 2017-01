Van den Heuvel en Versteijnen ook vrijdag toch van start in Dakar Rally

TILBURG - Maurik van den Heuvel en Vick Versteijnen zijn ook vrijdag van start gegaan in de Dakar Rally. Beide Brabantse truckers hadden donderdag grote technische problemen.

Het leek er daarom sterk op dat het voor zowel Van den Heuvel als Versteijnen in deze Dakar einde oefening zou zijn. Er werd met man en macht aan gewerkt om dat te voorkomen. Met succes dus.



Van den Heuvel had problemen met de hogedrukpomp van de brandstof. "Ik dacht dat het klaar was", vertelt de inwoner van Boekel. "Ongeveer halverwege het eerste deel van de etappe ging de hogedrukpomp van de brandstof kapot. Dan kun je niets meer."De truck van Versteijnen had elektrische problemen. "Zo’n 50, 60 kilometer van waar Maurik stond, viel de auto stil. Hij deed helemaal niets meer. We hebben alles doorgemeten, maar konden het niet vinden. Uiteindelijk kreeg ik de auto nog wel gestart, maar hij liep alleen stationair. Met een gangetje van vijf kilometer per uur zijn we verder gereden. Bergaf haalden we soms net de 50 en kon ik opschakelen. Dat was luxe."