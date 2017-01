Leerlingen verkopen frikandellen voor monumentje frietboer in Someren, actie succes

SOMEREN - De plek in Someren waar bijna veertig jaar het frietkot van Hennie Vermeulen stond, kan binnenkort door niemand meer over het hoofd worden gezien. Op het Postelplein komt namelijk een tegel die de plek markeert. Om dit aandenken mogelijk te maken, zamelden onder meer leerlingen van het Varendonck College in het dorp geld in. Ze verkochten, hoe toepasselijk, broodjes frikandel op school.

De leerlingen kregen rond kerst op school de opdracht iets ‘goeds’ te doen voor hun omgeving. En vervolgens kwamen ze op het idee de actie voor de frietbakker, die er begin december mee ophield, te steunen. Ze verkochten bij elaar voor 317 euro aan frikadelbroodjes.



In totaal heeft initiatiefnemer Chris van Seggelen uit Someren achthonderd euro nodig voor de speciale tegel met inscriptie voor Hennie Vermeulen. Met de bijdrage van de ruim driehonderd euro die hij vrijdag kreeg van de leerlingen van het Varendonck staat de teller van zijn crowdfundactie inmiddels op ruim zevenhonderd euro. "We zijn nu nog maar honderd euro verwijderd van ons doel," vertelt van Seggelen.



'Hennie hoort bij Someren'

De gietijzeren tegel gaat er volgens Van Seggelen dan ook zeker komen. "Hennie hoort bij de historie van Someren", zei Van Seggelen eerder. "Iedereen kent hem. Hij is bescheiden, vol humor en altijd in voor een praatje. De frietkraam was hét ontmoetingsplek voor iedereen. Alles van ouderen die tot twee uur 's nachts het tehuis uitkwamen tot dronken jongeren, ze kwamen allemaal langs, en Hennie hield de boel bij elkaar.”



De frietkraam

Hennie's frietkot was een ook een bron van vermaak op het plein. Zo koppelde een keer een paar grapjassen de kar aan hun auto en trokken ze Hennie met frituur en al een paar meter mee. Ook hield hij altijd rekening met de windrichting, waaraan hij de plaatsing van zijn kraam paste. "Maar Hennie kon er ook altijd om lachen," verzekerde de initiatiefnemer.



Van Seggelen zwaait als Prins Chris I de scepter bij CV De Meerpoel in Someren. Wat hem betreft wordt de officiële onthulling van de tegel dan ook over de carnaval heen getild. Het zal wat hem betreft dus ergens in maart worden.



'Hennie bedankt'

Zelf vindt Vermeulen het overigens niet zo speciaal wat hij al die tijd heeft gedaan. “Iemand die iedere dag naar zijn werk gaat, iedere dag op tijd komt en zijn werk goed doet zou dan ook een monumentje moeten krijgen", gaf hij eerder aan.



Maar daar denken ze in Someren echt anders over. Een bescheiden aandenken op de plek waar Vermeulen en zijn voorganger tot begin december elk weekend stond, vinden ze meer dan terecht. Hun manier om ‘Hennie bedankt’ te zeggen.