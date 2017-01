Vriendengroep wil trucker Frank Tilburgs naar plaats bij eerste twintig loodsen

SAN JUAN - Het zal erom hangen, maar met steun van het overgevlogen thuisfront moet het Frank Tilburgs lukken. “Voor minder dan een plaats in de top twintig doen we het niet”, zegt Rob Brienen. Hij is met een vriendengroep vanuit het Brabantse afgereisd naar San Juan om de trucker uit Borkel en Schaft een hart onder de riem te steken.

“We gaan hem volgen en vooral steunen tot aan de finish”, klinkt het vastberaden. Echter: wellicht nog meer dan voor de deelnemers aan ‘Dakar’, zal het voor Brienen en zijn kameraden een klus worden om in het spoor van de karavaan te blijven.



'Beetje avonturieren'

“Het zal voor ons ook een beetje zoeken en vooral avonturieren worden om Frank naar de finish te kunnen loodsen”, beseft Brienen.



Tilburgs is uiteraard verguld met de hulp die letterlijk en figuurlijk is komen aanwaaien. “Ik vind dit gewoon wel gaaf, maar besef ook dat de druk die al groot was, nog meer zal toenemen”, aldus de vrachtwagenchauffeur. Voor zijn equipe heeft het niet allemaal meegezeten tijdens zijn tweede Dakar-editie.



Eerst zien en dan drinken

Het bezoek van zijn vrienden heeft daarentegen wel als bijkomstig voordeel dat er een extra flesje bier kan worden geopend. “En er zal ongetwijfeld meer op tafel komen als-ie inderdaad bij de eerste twintig eindigt”, aldus Brienen. Tilburgs kan er wel om lachen. Maar eerst zien en dan drinken, zal-ie ook denken.



