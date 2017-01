Phillip Cocu wil er bij PSV wel een aanvaller bij. 'We kijken naar een buitenkansje'

EINDHOVEN - Phillip Cocu liet vrijdagmiddag doorschemeren dat er wat hem betreft in deze transfer-periode nog wel een aanvaller bij PSV mag komen. Kopen of huren; na het vertrek van Luciano Narsingh en de langdurige blessure van Locadia zijn de aanvallers dun gezaaid bij PSV. "Maar het moet wel een buitenkansje, een echte versterking zijn."

Cocu blikte vooruit op het komende duel tegen Excelsior. De eerste van de nog resterende 17 competitie-wedstrijden waarin PSV in de achtervolging moet op Feyenoord en Ajax. Aan de voorbereiding daarop zal het niet liggen.





Cocu: "We hebben een goed trainingskamp in Spanje gehad. Goed getraind en goed gewerkt. We zijn er klaar voor. Tegen Excelsior zullen wij het spel moeten maken. De belangrijkste wapens van Excelsior zijn voorin te vinden. We moeten dus waakzaam voor zijn voor hun omschakeling."





Zonder Bergwijn en Zinchenko

PSV moet het tegen Excelsior zonder Bergwijn en Zinchenko doen. Beide spelers zijn geblesseerd, al is de verwachting dat het tweetal er volgende week wél weer bij is. Daarnaast ontbreken de al langer geblesseerden Locadia en Lundqvist.



4-4-2 of 4-3-3 ?

Of PSV door het grote aantal beschikbare middenvelders en de aanvallers-schaarste tegen Excelsior in een nieuwe 4-4-2 opstelling gaat spelen liet Cocu nog even in het midden. "Dat zal morgenavond blijken".