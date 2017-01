Gehandicapten kunnen door NS op stations Zevenbergen en Lage Zwaluwe niet met trein reizen

ZEVENBERGEN - Gebruikers van rolstoelen kunnen sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling van de NS niet meer met de trein reizen vanaf de stations in Zevenbergen en Lage Zwaluwe. Statenlid Karel Burger Dirven van de VVD noemt de situatie 'onacceptabel' en heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur. Ook de lokale politiek maakt zich druk. Raadslid Cees Huijssen van Onafhankelijk Moerdijk vindt dat de gemeente met de NS om tafel moet om tot een oplossing te komen.

Voor de 16-jarige Loes van Rijckevorsel betekent het dat ze het kleine beetje onafhankelijkheid dat ze had, kwijt is. In BN DeStem vertelde ze dat ze wekelijks met de trein naar haar toneelles ging in Oudenbosch. Toen ze eind december terug wilde reizen, stopte er ineens een oude sprinter met een te hoge instap en daar kan ze zonder hulp niet in. Op het station is geen assisitentie beschikbaar voor mensen in een rolstoel en dus heeft ze 2,5 uur in haar eentje in de kou op het station moeten wachten, totdat haar ouders haar kwamen halen.



Geen hulp

De assistentie die de NS verleent aan mensen in een rolstoel is maar beschikbaar op honderd stations vertelt Roos Prommenschenckel die zich met haar stichting inzet voor toegankelijke treinen voor rolstoelgebruikers. "Op 170 stations is geen hulp. Zolang daar treinen komen die verlaagd zijn en waar rolstoelers zonder hulp in kunnen, is er geen probleem. Haal je die toegankelijke treinen op de stations zonder hulp weg, dan is er niets meer voor mensen in een rolstoel."



Prommenschenckel kreeg in december klachten over het probleem in Zevenbergen en stelde meteen vragen aan de NS. "De NS heeft gezegd dat het probleem eind dit jaar misschien is verholpen. Maar houdt daarbij wel een grote slag om de arm. Ze kunnen niets beloven."



Optimistisch

Hoewel er niet per direct een oplossing is, is Prommenschenckel toch positief. "Ik ben blij dat er in ieder geval een antwoord is en dat het probleem misschien dit jaar nog wordt opgelost. Nu is het zo dat als het om sprinters gaat, de treinen pas in 2025 allemaal vervangen zijn. Dat is het doel van de NS. Dat duurt erg lang en dan klinkt eind 2017 een stuk beter."



Wat heel vervelend is volgens Prommenschenckel is dat de NS geen goede reisinformatie geeft aan rolstoelgebruikers. "Mensen weten nu vaak niet eens of er assistentie op een station is. We zijn daarover in gesprek met de NS en waarschijnlijk komt er in de zomer van 2018 betere reisinformatie."