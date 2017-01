Bijna 4000 kilo cocaïne gevonden tussen lading bananen in Hazeldonk

HAZELDONK - In een loods in Hazeldonk is donderdagmiddag bijna 4000 kilo cocaïne aangetroffen. De cocaïne zat verstopt in een lading bananen. Drie mannen zijn aangehouden terwijl zij de vrachtwagen uitlaadden, liet de politie vrijdag weten.

De Belgische Douane tipte de Nederlandse Douane over een mogelijk drugstransport. De lading bananen met de drugs ertussen verstopt, werd via de haven van Antwerpen naar Nederland gebracht. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de drugs.