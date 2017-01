Witte deken van sneeuw over Brabant, de mooiste foto's

EINDHOVEN - Eindelijk, het is winter! De witte deken die Brabant vrijdag bedekte, zorgde niet alleen voor overlast, maar ook voor veel sneeuwpret. Sleetje rijden, sneeuwballengevechten en fraaie vergezichten. Zo'n witte wereld levert prachtige plaatjes op, hieronder een greep van de foto's die we toegestuurd kregen.

De sneeuwval zorgde in de nacht van donderdag op vrijdag voor problemen op de weg. Vrachtwagens stonden op verschillende plaatsen stil langs de snelweg. Het KNMI gaf code oranje af, dat werd vrijdagochtend aangepast naar code geel. Donderdag was er sprake van code oranje, maar die is vanaf vrijdagochtend ingetrokken.



Sneeuwpoppen en snowboots

Een groot deel van Brabant werd vrijdagochtend met een witte deken. Al gauw verschenen de eerste sneeuwpoppen in tuintjes. Eerder deze week was er een run op snowboots bij de Bristol in Eindhoven. Veel honden reageerden verrukt op de winterkou en speelden volop in de sneeuw. En er waren de nodige sneeuwballengevechten, ook bij Omroep Brabant.