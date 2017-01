Meer goederen vervoerd via haven Moerdijk in 2016

MOERDIJK - De goederenoverslag in de haven van Moerdijk is vorig jaar met 5,4 procent gestegen naar 17,5 miljoen ton. Vooral de overslag van containers via zeevaart nam toe, maar ook de binnenvaart steeg. Het aantal banen op industrieterrein Moerdijk steeg met 3 procent, waardoor het aantal arbeidsplaatsen uitkwam op meer dan 17.000. Dit aantal banen was sinds 2011 niet zo hoog.

De haven ontving vorig jaar 1900 zeeschepen, 131 meer dan in 2015. Het aantal ontvangen binnenvaartschepen steeg met 131 naar in totaal 11371.



Zelfstandig

Per 1 januari is het Havenbedrijf Moerdijk opgericht. Door deze verzelfstandiging hoopt directeur Ferdinand van den Oever dat het bedrijf nog beter kan concurreren met andere zeehavens.



De leegstand op het terrein is nu minder dan 1 procent en het havenschap gaf vorig jaar 12,3 hectare aan grond uit.