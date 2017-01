'Beste beentje voorgezet' Rini Pijnen fietst met één been loodzware bergtocht in Frankrijk

OSSENDRECHT - In 31 dagen over honderd bergtoppen in Frankrijk fietsen. Je moet er maar zin in hebben. Rini Pijnen uit Ossendrecht deed het. En het mooie is, hij wil het nog een keer gaan doen.

Rini Pijnen vertelt dat een maat van hem vroeg of hij samen met hem de tocht nog een keer wil fietsen. “Ja, dat doe ik dan wel. Ik heb tijdens het fietsen echt genoten."



Zwaar en mooi

Ruim 4000 kilometer in 31 dagen op een racefiets. De 100 Cols tocht in Frankrijk is een van de zwaarste en mooiste fietstochten ter wereld. Pijnen fietste de tocht alleen, zijn familie en vrienden in de auto of camper erachteraan. Pijnen: “de familie ging om de berg heen, ik erover.”



“Het was zwaar, maar ik wist dat ik de tocht uit ging fietsen”, zegt Rini tegen Omroep Brabant. “Ik heb nooit gedacht aan stoppen, wel aan iets minder hard fietsen. Soms fietste ik 180 kilometer op een dag, soms maar 120. Lekker rustig aan.”



Eén been

Er zijn meer mensen die deze tocht fietsen, maar het bijzondere is, is dat Rini Pijnen maar een been heeft. Achttien jaar geleden verloor hij zijn linkerbeen bij een auto-ongeluk. Het heeft hem er nooit van weerhouden om op de fiets te stappen.



Zaterdag vertelt Rini zijn verhaal over zijn tocht vanaf 19.30 uur café De Boulevard in Ossendrecht. Entree is gratis.