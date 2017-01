Jaar na azc-rellen Heesch wil men er liever niet meer over praten

BERNHEZE - Dode varkens in een boom, eieren tegen de ramen van het gemeentehuis en rellen op het plein ervoor. Vorig jaar om deze tijd stond Heesch op z'n kop. Het dorp verzette zich tegen de komst van 500 asielzoekers. Nu is er weer rust, maar de hoofdrolspelers van toen willen het het liefst vergeten.

Marko Konings, raadslid voor PPblanco, zat in de raadszaal op het moment dat de demonstratie uit de hand liep. Duizend mensen stonden op het plein voor het gemeentehuis. Een deel daarvan begon met eieren, vuurwerk en flesjes te gooien. De ME veegde later het plein leeg.



Scroll naar beneden voor de reconstructie van een onrustig jaar in Heesch



'Unheimlisch gevoel'

“Ik zat in een van de voorste stoelen”, blikt Konings terug op 18 januari 2016. “Met zicht op het plein. En als er dan op de ramen wordt geslagen en er worden eieren gegooid en je ziet de politie voor het raam met schilden omhoog, dan doet dat wel echt iets met je.” Als hij, uren later, door de politie naar zijn auto wordt gebracht beschrijft hij een ‘unheimlisch’ gevoel. “Alsof ik in een film zat. Je verwacht niet dat zoiets in Heesch kan gebeuren.”



De discussie is gevoerd. Konings zegt dat hij er vorig jaar van baalde dat het gesprek verdween uit het dorp, dat het te fel werd en men niet meer met elkaar praatte. Nu is de rust terug. “Je weet nooit wat er gaat gebeuren in de toekomst, maar ik verwacht niet dat het nog eens zo terug zal komen.”



Crisiscommunicatieadviseur Ilmar Woldring zegt dat het niet gek is dat het zo uit de hand liep: veel gemeenten waren simpelweg niet voorbereid op de problemen die de vluchtelingendiscussie met zich meebracht. “Ze worden wel opgeleid voor bevolkingszorg: voor rampen, calamiteiten, voor branden, gifwolken en dergelijke. Alleen op een toestroom van mensen op wie helemaal niet is gerekend en dan ook nog mensen die misschien hier voor hele lange tijd blijven. Dan is men gewoon overvraagd. En ook als het gaat om de emoties die dat oproept.”



“Het is niet prettig om over je fouten te praten”, zegt Woldring. “Dat zouden we wel meer moeten doen, denk ik.” Of er nu fouten gemaakt zijn of niet: veel mensen die vorig jaar betrokken waren bij de discussie kijken er liever niet op terug, merkte Omroep Brabant bij een rondvraag.



'Geen oude koeien uit de sloot'

Zowel voor- als tegenstanders willen niet met ons terugblikken. Ook burgemeester Moorman en Commissaris van de Koning Van de Donk willen het er niet meer over hebben. “Wij kijken liever vooruit”, laat een woordvoerder van Moorman weten. “Het is nu 2017 en wij zien het nut van terugkijken niet.” Een woordvoerder van de commissaris zegt dat Van de Donk niet meewerkt aan een terugblik. “We halen geen oude koeien uit de sloot. Verder willen we ook geen oude wonden open halen.”