Ni hao, Bosschenaar wordt bondscoach van olympisch boksteam China

DEN BOSCH - Hij is in al heel wat landen geweest, maar drie maanden aan één stuk in China. Dat is ook voor Hennie Mandemaker andere koek. De Bosschenaar wordt voor een periode van minstens drie maanden coach van het olympisch team van …China.

Via via kwam de Chinese bond bij Mandemaker uit. De contacten werden gelegd via de coach van één van Nederlands grootste talenten, Nick Frese. Zijn dochter fungeerde als tolk en dat was maar goed ook, want Mandemaker heeft meer verstand van boksen.



Drie wereldkampioenen

De Bosschenaar denkt dat bij de Chinezen de doorslag heeft gegeven dat hij drie wereldkampioenen heeft afgeleverd. Dat waren stadgenoot Hüsnü Kocabas, Rafik Harutjunjan uit Vught en Peter Müllenberg uit Almelo. “Ook heb ik met een inspanningsfysioloog een eigen aanpak bedacht, waarbij ik met name rekening hou met de arbeid-rustverhouding.”



'Enorm sportcomplex'

Bovendien weet Mandemaker na een (inter)nationale loopbaan van enige tientallen jaren wel wat er op boksgebied te koop is. “Hoe goed de Chinezen daadwerkelijk zijn of kunnen worden, daar heb ik nog niet zo’n kijk op. Het boksen staat er in de kinderschoenen. Pas rondom de Olympische Spelen van 2008 is deze sport er in opkomst. Maar ik zie snel genoeg wat voor vlees ik in de kuip heb. Bovendien weet ik dat de faciliteiten in dat land bijna onbegrensd zijn. Ik kom te werken in een enorm sportcomplex en zal dus niks tekort komen. Ik krijg ook nog een tolk”, vertelt Mandemaker.



'Heel erg mijn best doen'

Hij begint met een proefperiode van drie maanden. “Maar ik zal heel erg mijn best doen om mijn verblijf verlengd te krijgen”, aldus Mandemaker, die eind volgende week vertrekt.



Uiteraard met heel veel zin, maar ook met een beetje pijn in zijn hart. Hij moet zijn vrouw en kinderen achterlaten. Verder is hij in zijn woonplaats namelijk al enige tijd bezig met het oprichten van een sportcentrum.



'Zo apart'

Het complex wordt over een paar weken geopend, zonder één van de initiatiefnemers. Mandemaker: “Maar als je zo’n aanbod krijgt, uit zo’n groot land. Dat is zo apart, dat moet je gewoon meemaken. Ik ben weliswaar vijfenzestig, maar word honderd en kan dus nog jaren mee inderdaad.”