Onderschepte 4000 kilo cocaïne is grootste cokevangst in Brabant

BREDA - Donderdag is er 4000 kilo cocaïne onderschept in een loods bij grensovergang Hazeldonk. Het betreft de grootste cocaïnevangst op Brabantse bodem tot nu toe. Coke-vangsten van honderden kilo's in Brabant zijn niet meer uitzonderlijk.

Een kanttekening: maart vorig jaar werd er 5000 kilo cocaïne gevonden tussen ananassen in een vrachtcontainer. De drugs werden weliswaar onderschept in de haven van Antwerpen, maar hadden een Brabants tintje: de container bleek onderweg naar Drimmelen.



Honderden kilo’s

Afijn, ook op Brabantse bodem er zijn door de jaren heen meerdere grote partijen cocaïne onderschept. In de buurt van Breda was het vorige maand bijvoorbeeld nog raak: een man werd daar aangehouden met 400 kilo coke in zijn auto. Hij reed richting België.



Drie maanden eerder vond de douane bij een transportbedrijf ‘ergens in Brabant’ een partij van bijna driehonderd kilo cocaïne. De verdovende middelen werden gevonden tijdens een controle van een vrachtwagen. Waar die controle precies plaatsvond, heeft de politie nooit bekendgemaakt.



In juli van vorig jaar werd er 200 kilo cocaïne gevonden tussen blikken vis in Zevenbergen. En eind 2014 werd er ook 200 kilo cocaïne gevonden, toen in een container bij een bedrijf in de haven van Moerdijk.



Niet de grootste vangst in Nederland

Het volgende voorbeeld heeft geen betrekking op Brabant, maar in de Rotterdamse haven werd vorig jaar een vergelijkbare hoeveelheid cocaïne onderschept als in de loods bij Hazeldonk. De verdovende middelen zaten ook toen verstopt in een container vol ananassen - inderdaad, net als in Antwerpen.



De drugsvangst in Rotterdam was volgens het Openbaar Ministerie (OM) overigens de op een na grootste ooit in de Rotterdamse haven. In 2005 werd een grotere partij van 4200 kilo onderschept.