Man die Anouk (22) uit Geffen doodreed was onder invloed van drank

GEFFEN - De 28-jarige man uit Nijmegen die in de nacht van oud op nieuw de 22-jarige Anouk Schuurmans uit Geffen doodreed, was onder invloed van alcohol. Ook zou hij die middag cocaïne hebben gebruikt. Dat meldt het Brabants Dagblad vrijdag.

De vrouw werd op 1 januari 's nachts rond één uur aangereden toen ze vanuit haar woonplaats Geffen op de fiets op weg was naar Oss. De bestuurder van de auto reed door. Een kentekenplaat bleef daarbij achter en later werden drie mannen (21, 28 en 30 jaar oud) aangehouden.



Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed een dag later aan haar verwondingen. De 28-jarige Nijmegenaar bleek alleen in de auto te hebben gezeten tijdens de aanrijding. De twee andere mannen waren er niet bij.



LEES OOK: Geffen rouwt om doodgereden Anouk (22): 'Het was zo'n lief meisje'



Bekende van politie en justitie

De Nijmegenaar bekende later dat hij de auto bestuurde en na de aanrijding was doorgereden. Volgens zijn advocaat had hij een paar pilsjes gedronken, schrijft de krant. Het zou gaan om een bekende van politie en justitie.