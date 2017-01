Volg hier LIVE de wedstrijden van de Brabantse clubs in de Jupiler League

EINDHOVEN - De Jupiler League begint vrijdagavond aan de tweede seizoenshelft. Zes Brabantse clubs komen in actie tijdens de twintigste speelronde. FC Den Bosch en PSV nemen het tegen elkaar op. NAC Breda hervat maandag de competitie met een uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht.

FC Den Bosch-Jong PSV (0-0)

Een Brabantse derby in de Jupiler League. FC Den Bosch, dertiende op de ranglijst, ontvangt de hoogst geklasseerde Brabantse club op het tweede niveau van Nederland: Jong PSV. De wedstrijd is uitgesteld naar 20:30 uur.



Helmond Sport staat momenteel zevende in de Jupiler League, met een punt minder dan Jong PSV en Almere City. Vrijdagavond gaat de ploeg van trainer Roy Hendriksen op bezoek bij de huidige nummer drie MVV. De Limburgse club heeft zes punten voorsprong op Helmond Sport.Met Evander Sno terug in de gelederen is RKC Waalwijk de tweede seizoenshelft begonnen met een uitwedstrijd tegen Telstar. Johan Voskamp heeft na een klein half uur spelen de score geopend, de spits tikte een lage voorzet binnen. Moussa Sanoh scoorde enkele minuten na de openingstreffer de 0-2.Als koploper van het rechterrijtje begon FC Eindhoven aan de tweede seizoenshelft. Met hetzelfde aantal punten als RKC Waalwijk speelt de Eindhovense ploeg vrijdag tegen De Graafschap. De thuisploeg kwam op een wit veld al snel op voorsprong in eigen huis. Nadat De Graafschap-goalie een eerste inzet nog kan keren, is het Tibo van de Velde die de rebound scoort.Drie minuten later maakt Rafael Uiterloo er met zijn eerste treffer van het seizoen 2-0 van. Al vallend tikt hij de voorzet van Mart Lieder binnen.Na vijf overwinningen op rij sloot FC Oss de eerste speelronde af met een nederlaag tegen FC Volendam. Tegen FC Dordrecht kan de huidige nummer veertien de weg omhoog weer inzetten. De Schapenkoppen staan negentiende, met negen punten achterstand op de ploeg uit Oss. De wedstrijd van FC Oss begint een half uur later dan gebruikelijk.