Geen vrijdag de dertiende voor zwarte kater: Nieuw thuis voor Floris

EINDHOVEN - Vrijdag de dertiende staat voor sommigen bekend als ongeluksdag. Maar niet voor de zwarte kat Floris. Want wij zochten voor deze charmeur een nieuw baasje.

Een maand geleden werd de ongeveer 1-jarige Floris binnengebracht bij dierenopvang De Doornakker in Eindhoven: "Floris is als zwerver binnengekomen. Hij is gevonden op straat en niemand was hem kwijt", vertelt dierenverzorger Chelsee Vlassak.



Oproep

Omdat zwarte katten moeilijker een nieuw thuis vinden dan andere katten, besloten we een oproep op Facebook te plaatsen. Dat leverde duizenden reacties op en binnen no-time werd het bericht honderden keren gedeeld.





"Na de oproep zijn er heel veel reacties binnengekomen", vertelt Chelsea. "Dat betekent dan niet gelijk dat Floris ook een nieuw baasje heeft, want we hebben altijd eerst een bemiddelingsgesprek om te kijken of er een match is."Monica Luijpers was de eerste die belde. Na het zien van het bericht op Facebook was ze meteen verliefd. De liefde lijkt wederzijds. Floris laat zich graag knuffelen door Monica. Bijgelovig is de nieuwe eigenaresse niet: "Ik heb twee zwarte poezen en mijn dochter heeft meerdere zwarte katers."En mocht u nou balen omdat u deze prachtige kater bent misgelopen, niet getreurd: "Er is nog genoeg keuze ", weet Chelsee.