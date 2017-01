Van de Looi en Peters hebben vertrouwen in tweede seizoenshelft: 'Het gevoel is goed'

TILBURG - De winterstop is afgelopen en vrijdag beginnen de competities weer. Willem II hervat zondag de competitie met een thuiswedstrijd tegen NEC uit Nijmegen. De Tilburgers bezetten de elfde plaats in de eredivisie, maar de ploeg is allerminst veilig.

Het verschil met de nummer 16, PEC Zwolle, bedraagt slechts vijf punten. Degradatie ligt dus nog steeds op de loer. Maar trainer Erwin van de Looi heeft vertrouwen in een goede afloop. "Het gevoel is goed."



Willem II was voor de winterstop bezig aan een goede reeks. De laatste vijf wedstrijden werden niet verloren, en dus kwam de winterstop voor de Tricolores eigenlijk ongelegen. "Helaas kunnen wij dat niet plannen. Die winterstop stond al een tijdje vast. Voor ons is het nu zaak om aan te haken bij het niveau dat wij haalden eind 2016", zegt trainer Erwin van de Looi.



Scoren is een probleem

De defensie van Willem II stond in de eerste seizoenshelft als een huis. De Tilburgers kregen maar negentien doelpunten tegen. Op Ajax, Feyenoord en PSV na is dat de minst gepasseerde verdediging van Nederland. Aan de andere kant hebben de aanvallers van Willem II het vizier niet echt op scherp. Er werden maar twaalf doelpunten gemaakt. Alleen Roda JC scoorde nog minder.



Van de Looi is zich ervan bewust dat zijn ploeg meer moet scoren. "We weten allemaal dat scoren voor ons een probleem is. We hebben deze winterstop veel tijd in onze voorhoede gestoken. Daar zit verbetering in, alleen niet zo snel als ik zou willen", aldus een veeleisende Van de Looi.



Peters tekent bij

Vrijdag tekende aanvoerder Jordens Peters een nieuw contract dat hem tot 2020 aan de Tilburgers bindt. Daarmee komt er een einde aan de soap die zich afgelopen zomer voltrok. Peters stond in de belangstelling van sc Heerenveen, maar vertrok niet naar de Friese club omdat Willem II de transfer tegenhield. "Inmiddels zijn de emoties weg en we hebben het uitgepraat. Uit hun aanbieding spreekt veel waardering."



Ook Van de Looi is blij dat hij zijn aanvoerder langer aan zijn ploeg kan binden. "Voor ons is dat heel goed nieuws. Het is een echte clubman en een goede aanvoerder. Het is voor ons geen verrassing dat Jordens (Peters,red) heeft bijgetekend."