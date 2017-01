Menselijk bot meegenomen van rampplek MH17 in Oekraïne

DEN HAAG - Bij de spullen, die afkomstig zijn van vlucht MH17, die door de Bredase journalist Michel Spekkers zijn meegenomen uit Oekraïne zit een stukje menselijk bot. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vrijdagavond gezegd.

Aan de hand van DNA-onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) is vastgesteld dat het bot afkomstig is van een passagier van wie de identiteit in 2014 is achterhaald. De nabestaanden van het slachtoffer zijn op de hoogte gebracht.



Al het andere materiaal dat Spekkers heeft meegenomen van de rampplek is niet relevant voor het strafrechtelijk onderzoek, meldt het OM in een verklaring.



Spullen in vuilniszak naar Nederland

Spekkers zegt dat hij de spullen op de rampplek van de MH17 in Oekraïne heeft gevonden. Hij nam alles in een vuilniszak mee naar Nederland. Nabestaanden reageerden woedend toen de man bekendmaakte dat hij in Oekraïne resten van slachtoffers van de vliegramp had meegenomen.



De spullen werden op Schiphol in beslaggenomen door de autoriteiten. Ook de laptop, camera en geheugenkaarten met onder meer foto- en filmmateriaal van de journalist werden in beslaggenomen. De rechter-commissaris heeft inmiddels geoordeeld dat dat terecht is gebeurd.



Op 17 juli 2014 werd vlucht MH17, onderweg van Amsterdam naar Kuala Lumpur, met een Buk-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om het leven. Onder hen waren 50 Brabanders.