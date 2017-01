Overval op Primera in winkelcentrum Heksenwiel Breda, dader maakt geld buit

BREDA - Op een Primera-winkel in het winkelcentrum Heksenwiel in Breda is vrijdagavond een overval gepleegd.

De politie spreekt van één dader. Het gaat om kleine man met donkere kleding.



De dader maakte een onbekend geldbedrag buit. Hij is na de overval te voet ervandoor gegaan.



Bij de overval is niemand gewond geraakt.