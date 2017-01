Verdacht postpakket gevonden in supermarkt in Liempde

LIEMPDE - In een filiaal van de COOP-supermarkt aan de Nieuwstraat in Liempde is vrijdagavond kort voor sluitingstijd een verdacht postpakket ontdekt.

In de winkel is ook een postagentschap gevestigd waar vrijdagavond een postpakket was afgegeven. Medewerkers ontdekten rond acht uur dat uit het pakket een vloeistof lekte, die vreemd rook. Daarop werden de hulpdiensten gewaarschuwd. De supermarkt was toen al gesloten.



Brandweerlieden onderzochten het pakket en beoordeelden het, volgens omstanders, als ongevaarlijk. De inhoud van het pakket is niet bekend.