Geheime route van Koningsdag in Tilburg ligt op straat

TILBURG - De route die Willem-Alexander en Máxima op Koningsdag in Tilburg gaan lopen, ligt op straat. De gemeente Tilburg is daarmee ernstig in verlegenheid gebracht.

Dat meldt het Brabants Dagblad vrijdag. De krant ontdekte dat een voorlopige presentatie van het programma, inclusief routekaartjes, in het bezit is van meerdere personen buiten de kring van vertrouwelingen in de organisatie. De kaartjes bevatten onder meer posities van politie en hulpdiensten, beveiligingscamera's en roadblocks.



Conceptversie

Volgens de krant mag de route pas bekend worden als alle veiligheidsrisico’s in beeld zijn gebracht. Dat staat voor begin maart gepland. De gemeente Tilburg zegt in een korte reactie tegen het BD dat het om een conceptversie gaat en dat alles nog kan veranderen.



De krant heeft besloten de routes vooralsnog niet te publiceren. Hoofdredacteur Lucas van Houtert schrijft in een toelichting bij het artikel dat de krant het zorgwekkend vindt dat de route nu al rondzwerft in de stad. De krant wil op geen enkele manier de beveiliging verstoren van de Koninklijke familie en de vele mensen die langs de kant staan op Koningsdag, aldus de hoofdredacteur.