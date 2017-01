Geen doelpunten bij FC Den Bosch-Jong PSV, Luuk Koopmans per brancard van het veld

DEN BOSCH - FC Den Bosch en Jong PSV zijn de tweede seizoenshelft begonnen met een gelijkspel. De twee Brabantse ploegen kwamen vrijdagavond niet tot scoren, waardoor een 0-0 gelijkspel het eindresultaat was. Smet op de wedstrijd was de blessure van Jong PSV-goalie Luuk Koopmans, die per brancard van het veld moest.

Of het door de kou kwam of het moeilijk bespeelbare veld, maar FC Den Bosch-Jong PSV kende een eerste helft die maar niet op gang kwam. De 0-0 ruststand was dan ook volstrekt logisch.



Na rust was het vooral het bezoekende team dat naar een goal op zoek ging. FC Den Bosch hield tegen en loerde op een counter. Maar ook hier werd er niet gescoord, zodat beide ploegen met een puntje aan de tweede seizoenshelft beginnen.



Blessure Koopmans

Triest was de aftocht van Jong PSV-keeper Luuk Koopmans. Per brancard moest hij van het veld af na een ongelukkige botsing met een aanvaller van FC Den Bosch.



Koopmans had pas een week eerder, tijdens het trainingskamp in Spanje, zijn rentree gemaakt na een langdurige afwezigheid vanwege een schouderblessure.



Slecht weer

Overigens begon de wedstrijd een half uur later omdat het kunstgrasveld in De Vliert door de hernieuwde sneeuwval opnieuw eerst speelklaar geveegd en geschraapt moest worden.



In de ochtend was dat ook al gebeurd, maar een nieuwe sneeuwbui aan het begin van de avond maakte het onmogelijk om om acht uur te beginnen.