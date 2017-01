Tientallen mensen op info-avond over kapotte stuw Grave

GRAVE - Tientallen mensen kwamen vrijdagavond af op een informatieavond van Rijkswaterstaat over de kapotte stuw in Grave. Een Duits binnenvaartschip voer ruim twee weken geleden de stuw onder de brug bij Grave kapot.

Als gevolg daarvan daalde het waterpeil in de Maas aan de ene kant van de stuw en steeg het waterpeil aan de andere kant. Boten kwamen op de bodem te liggen en pontjes kunnen niet meer varen.



Start bouw dam

Rijkswaterstaat is van plan om een tijdelijke dam te bouwen. Die bouw start begin volgende week. Omdat er nog maar één stuwgat open blijft, gaat het water daar sneller stromen. Om erosie te voorkomen, is Rijkswaterstaat nu bezig met versterkingswerkzaamheden.



Rijkswaterstaat hoopt vanaf volgende week donderdag het peil in de Maas weer op orde te kunnen brengen. De definitieve reparatie van de stuw gaat zeker een half jaar duren.



Frustratie

Bij enkele bezoekers was wat frustratie over de informatieverstrekking door Rijkswaterstaat. "Het is een aanfluiting", zegt Adrie Paulus boos. Paulus exploiteert een pontje dat nu niet varen kan. "Ik vind dat Rijkswaterstaat wel een zwaardere delegatie had mogen sturen om vragen op een fatsoenlijke manier te beantwoorden."



Ook zijn enkele mensen boos op Rijkswaterstaat over eventuele claims. "Alles wat in Grave is gebouwd is van ons belastinggeld," zegt een bezoeker boos. "De reparatie zal ook weer van onze belastingcenten zijn. Waarom zegt Rijkswaterstaat: wij zijn de grootste gedupeerde, dus wij hebben de eerste claim?"