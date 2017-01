CZ in de fout: zorgverzekeraar verklaart Tilburgse overstapper dood

TILBURG - Zorgverzekeraar CZ uit Tilburg is stevig in de fout gegaan door een overstapper naar een andere zorgverzekeraar dood te verklaren.

De Tilburger Eric Steur besloot aan het eind van het jaar samen met zijn vrouw over te stappen naar een andere zorgverzekeraar Anderzorg.



Condoleances

Behalve de brief met een nieuwe zorgpas van Anderzorg, lag er vrijdag ook nog een brief van CZ op de deurmat. “Daarin werd ik dood verklaard en werd mijn vrouw gecondoleerd”, vertelt Eric Steur.



De Tilburger twitterde na het openmaken van de post aan het begin van de avond meteen dat hij nog steeds ‘alive and kicking’ was. ‘Joehoe, ik ben er nog hoor!’, twitterde hij.Steur en zijn vrouw waren overgestapt naar Anderzorg vanwege een ‘eenmalig premievoordeeltje’. Steur: “Ach, het ontloopt elkaar niet veel, maar we wilden wat anders. Anderzorg zorgt dan dat de lopende verzekering bij CZ wordt opgezegd. En dat is gebeurd.”De sneer op Twitter was natuurlijk bedoeld voor de zorgverzekeraar CZ. “Natuurlijk schrik je er even van, maar het is vooral dom en slordig van CZ. Er zat ook nog een folder bij met acties die mijn vrouw moest ondernemen vanwege mijn overlijden. Ik ben benieuwd naar de reactie van CZ. Ik heb nog niets van ze gehoord.”