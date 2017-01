Kees Koolen aangehouden tijdens Dakar Rally... voor het rijden zonder licht!

BERGEIJK - Dat Kees Koolen vrijdag als zesde finishte in de elfde etappe van de Dakar Rally mag gerust een klein wonder worden genoemd. De quadrijder uit Bergeijk kon afgelopen nacht namelijk nog geen uur slapen. Hij beleefde donderdag een bizarre dag. Hij werd onder meer aangehouden door de politie.

Na dertig kilometer ging, in de tiende etappe, zijn brandstofpomp kapot. "Ik moest vervolgens na iedere twee kilometer vijf minuten stoppen", legt hij uit. Maar er kwam meer ellende. Koolen kreeg een steen tussen zijn ketting. "Ik heb twee, drie uur staan sleutelen om de ketting weer te maken."



Toen Koolen aan het tweede gedeelte van de etappe begon, sloeg het noodlot opnieuw toe. Zijn lamp ging stuk. "Het was kortsluiting. Ik heb daarna alles zonder licht gereden." Toen Koolen bijna bij het eindpunt was, kwam hij politie tegen. "Ik werd aangehouden. Een half uur heb ik vervolgens met die agenten staan bakkeleien, maar uiteindelijk hebben ze me naar het bivak laten gaan." Zonde boetes kwam hij er vanaf.



Door alle ellende en oponthoud, kon Koolen vannacht amper slapen. "Op de quad zat ik al zo’n beetje te slapen. Ik kon mijn ogen amper openhouden. Uiteindelijk heb ik vannacht 55 minuten geslapen." Met zijn zesde plek van vandaag is hij (uiteraard) erg tevreden. "Dat is netjes. Ik heb het vooral rustig aan gedaan."



Van Loon zevende

Bij de auto's eindigde Erik van Loon vrijdag op plek zeven. Daar was de inwoner van Eersel tevreden mee. "De Peugeots zijn tijdens deze Dakar van een andere planeet", zo vertelde hij. "Die zijn niet bij te houden. Als je kijkt hoe we het vandaag hebben gedaan, vind ik dat meer dan verdienstelijk."