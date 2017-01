Vick Versteijnen valt uit in Dakar Rally (en haalt de eindstreep dus net niet)

Vick Versteijnen in actie tijdens de Dakar Rally (foto: Toptrucksdakar)

TILBURG - Het is Tilburger Vick Versteijnen niet gelukt om de eindstreep van de Dakar Rally te halen. Hij viel vrijdag, een dag voor de finish, uit.

De truck van Versteijnen had donderdag al elektrische problemen. Deze werden vrijdag, voor de start, opgelost door de technische mensen. Vlak na het begin van de etappe begaf de motor het. Dit bleek niet meer te herstellen.



In een korte verklaring laat het team van Versteijnen weten te balen dat ze de eindstreep niet hebben gehaald, maar dat ze toch trots zijn dat ze zo ver zijn gekomen.