IJshockeyers Tilburg Trappers verslaan koploper Herner EV bij start 'Meisterrunde'

TILBURG - De ijshockeyers van Tilburg Trappers zijn de Meisterrunde goed begonnen. Vrijdagavond werd koploper Herner EV met 2-0 verslagen.

In de beginfase had Trappers het na een felle start even moeilijk. Vanaf de tweede periode ging het echter goed, mede door een doelpunt na vier minuten in ed tweede periode. Mitch Bruijsten tikte van dichtbij binnen. Daarna werden enkele goede kansen gemist.



Shane McColgan maakte uiteindelijk de 2-0 en won de wedstrijd simpel, het was in eigen huis de baas over EV Horner. Zondag staat er een uitwedstrijd op het programma voor de Trappers. De Tilburgse ploeg neemt het in de tweede wedstrijd van de Meisterrunde, de ronde van de beste acht ploegen uit de reguliere competitie, op tegen Icefighters Leipzig.