Zwaargewonde man gevonden in de Professor Romeinstraat in Tilburg

TILBURG - Een man is vrijdagavond zwaargewond gevonden in de Professor Romeinstraat in Tilburg. Dat gebeurde rond halfelf voor het snookercentrum in de straat.

Het gaat vermoedelijk om een mishandeling. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Traumahelikopter is geland om medische assistentie te verlenen.



De straat is afgezet voor verder onderzoek.