Arrestatieteam valt huis Tilburg binnen, een verdachte aangehouden

Er is een verdachte aangehouden. (Foto: Persburo-BMS)

TILBURG - Een arrestatieteam heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een inval gedaan in een huis aan de Sportweg in Tilburg. Dit gebeurde rond twee uur.

Er is een verdachte aangehouden. Die is naar het politiebureau gebracht. Het is nog niet bekend waarom het arrestatieteam het huis binnenviel.