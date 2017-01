Automobilist er vandoor na aanrijding Rijsbergen

De klap was aanzienlijk. (Foto: Twitter wijkagent Rijsbergen)

Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. (Foto: Twitter wijkagent Rijsbergen)

RIJSBERGEN - Een automobilist is er in de nacht van vrijdag op zaterdag vandoor gegaan na een botsing op de Antwerpseweg in Rijsbergen. De auto belandde daar tegen een lantaarnpaal.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Er was geen ander verkeer bij de botsing betrokken. "Alle airbags waren uitgeklapt vanwege de grote klap", laat een wijkagent op Twitter weten.



Het ongeluk gebeurde rond halfzes.