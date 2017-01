Zwaargewonde man Professor Romeinstraat Tilburg overleden

TILBURG - De zwaargewonde man die vrijdagavond werd gevonden op de Professor Romeinstraat in Tilburg is in een ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie.

Het is volgens de politie niet duidelijk hoe de man gewond is geraakt. De recherche vraagt getuigen zich te melden.



Snookercentrum

De man lag rond halfelf voor het snookercentrum in de straat. De gewaarschuwde hulpdiensten slaagden er daar nog in het slachtoffer te reanimeren, maar in het ziekenhuis overleed hij alsnog.