Jongen en meisje mishandeld na aanstoten voorbijganger in Breda

BREDA - Een jongen en een meisje zijn in de nacht van donderdag op vrijdag mishandeld bij de Haven in Breda. De politie zoekt getuigen.

De jongen en het meisje maakten deel uit van een groepje van vier, waarvan iemand rond vier uur per ongeluk tegen een voorbijganger stootte. Die liep daar met een ander man. Na een verontschuldiging wilde het groepje doorlopen, maar het duo zocht volgens de politie vervolgens de confrontatie. De politie vermoedt dat de twee hierbij steun kregen van andere mensen.





Bovenkleding uit

De jongen kreeg klappen en werd geschopt toen hij op de grond lag. Zijn bovenkleding werd uitgetrokken. Zo werd hij achtergelaten. Het meisje werd enkele keren in haar gezicht geslagen toen ze wilde helpen. Daarna liep de groep weg.



Een van de verdachten wordt veertig jaar oud geschat. Hij is blank en ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft kort donkerblond haar en droeg een bril. De tweede man wordt ongeveer twintig jaar geschat. Ook hij is blank en 1,80 meter lang. Hij heeft kort bruin haar en een normaal postuur. Van de andere betrokken is geen signalement bekend.



Oor

De mishandelde jongen en het meisje hebben later aangifte gedaan. De jongen raakte onder meer gewond aan zijn oor. Hij is wordt daarvoor nog behandeld door de dokter. De vrouw heeft blauwe plekken in haar gezicht.