Brabants stel verdacht van corruptie op Aruba

Het artikel in De Telegraaf

ORANJESTAD - Een Brabants stel wordt verdacht van corruptie op Aruba. De man is chef van het Bureau Huisvesting van het Korps Mariniers op Aruba. Hij is geschorst omdat hij voor eigen gewin deals zou hebben gesloten met plaatselijke huizenhandelaren. Dat meldt De Telegraaf.

In ruil voor het leveren van huurders (militairen) zou sergeant-majoor Richard van der H. (37) volgens de krant systematisch een percentage van de maandelijkse huuropbrengst hebben opgestreken.



Ook zijn echtgenote Silvia D. (33) is volgens De Telegraaf verdachte in de zaak. Zij zou als makelaar hebben samengespannen met Van der H. Defensie bevestigt dat het Brabantse stel onder verdenking staat. De Koninklijke Marechaussee spreekt van een groot onderzoek.