Matwé Middelkoop schrijft ook dubbeltoernooi Sydney op naam: 'Melbourne, here we come'

SYDNEY - Bredanaar Matwé Middelkoop heeft samen met Wesley Koolhof het ATP-tennistoernooi van Sydney gewonnen. Ze waren zaterdagochtend in de finale van het dubbelspel te sterk voor het favoriete koppel Jamie Murray-Bruno Soares.

Voor Middelkoop en Koolhof is dit de derde toernooizege sinds ze in 2015 besloten samen te gaan spelen. Het Oranje-duo won vorig jaar de ATP-toernooien in Kitzbühel en Sofia.



Rojer en Tecau

In de kwartfinale in Sydney hadden Koolhof en Middelkoop al gewonnen van de als vierde geplaatste Nederlander Jean-Julien Rojer en zijn dubbelpartner Horia Tecau.



Middelkoop spreekt van een 'geweldige week'. Deze zege bezorgt hem en Koolhof het nodige zelfvertrouwen voor de Australian Open. "Melbourne, here we come."