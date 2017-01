Toxicoloog over botsing op stuw: 'Grave is aan ramp ontsnapt'

GRAVE - Grave en het Gelderse Nederasselt zijn 29 december ontsnapt aan een ramp. Dat zegt calamiteitenexpert Paul Scheepers. Hij is als toxicoloog verbonden aan het Radboudumc in Nijmegen. Op 29 december voer een met benzeen geladen tanker in dichte mist dwars door de stuw bij Grave. Het schip viel drie meter naar beneden, maar brak wonderwel niet.

Volgens Scheepers was het risico op een zware explosie niet ondenkbaar. Met name omdat het in de eerste uren na de aanvaring niet duidelijk was of er giftig gas ontsnapt was. Uiteindelijk bleek dit niet het geval, maar volgens hem was dit 'een reëel gevaar'. Dat zegt hij in de Gelderlander.



'Bemanning had dit niet overleefd'

Scheepers wijst op de weersomstandigheden op 29 december. Die waren zeer ongunstig: het was mistig en er stond weinig wind. Als er een benzeenwolk ontsnapt zou zijn, zou de dichtheid van die wolk daardoor hoog gebleven zijn.



Een eventuele explosie zou volgens de toxicoloog met een enorme schokgolf gepaard zijn gegaan, vergelijkbaar met de kracht van de vuurwerkramp in Enschede. Volgens hem zou 'de bemanning van de tanker het niet hebben overleefd'.



'Maas tot Rotterdam een dode rivier'

Deskundigen verschillen van mening wat betreft de omvang van de milieuschade die zou zijn ontstaan in het geval van een grote lekkage. Volgens hoogleraar Ira Helsloot van de Radbouduniversiteit zou de Maas, als de 2,5 miljoen liter benzeen in één keer de rivier in was gestroomd, 'van Grave tot aan Rotterdam een dode rivier zijn geworden'. Chemicus Tom Bloemberg denkt dat de sterfte beperkt zou zijn gebleven tot Grave en een gebied van enkele kilometers stroomafwaarts.