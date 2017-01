VNL wil weten waarom Koeweitse 'geweldprediker' in Eindhovense moskee mocht spreken

EINDHOVEN - VoorNederland (VNL) wil weten waarom de Koeweitse Abdul Mohsen al-Mutairi in mei in Eindhoven mocht spreken, een dag nadat hij op de terreurlijst van Amerika was gezet. De partij heeft daarom Kamervragen gesteld aan de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur.

VNL stelt de vragen naar aanleiding van een artikel van Carel Brendel. Hij heeft een eigen website en is oud-journalist van onder meer Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad. Volgens hem was Al-Mutairi een van de sprekers op een conferentie van de Eindhovense Al-Fourqaanmoskee op 19 mei 2016.



Geld voor Syrische strijdgroepen

Het Amerikaanse Ministerie van Financiën maakte een dag daarvoor bekend dat de Koeweitse fondsenwerver was toegevoegd aan een lijst van personen die geld geven aan terroristische organisaties. Al-Mutairi gebruikt volgens Brendel liefdadigheidsfondsen om de bedragen binnen te krijgen. Hij zou het geld vervolgens afleveren bij Syrische strijdgroepen die aan Al-Qaida verbonden zijn.



VNL wil van minister Van der Steur weten hoe het mogelijk is dat hij toch in Eindhoven was. Hij sprak daar over de oorzaken van en oplossingen voor radicalisering. De partij vraagt de minister wat voor maatregelen hij gaat nemen om dit soort ‘gevaarlijke en onacceptabele situaties’ te voorkomen. VNL roept hem op om moskeeën te sluiten die ‘geweldpredikers’ uitnodigen.



Verbod voor 'haatimams'

Bij de Al-Fourqaanmoskee werden eerder al sprekers geweerd door de gemeente Eindhoven. Zeven imams mochten in december 2015 niet spreken op een islamitische conferentie.



