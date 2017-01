Vrouw zwaait met pistool na uit de hand gelopen ruzie

TILBURG - Agenten zijn vrijdagavond gekleed in kogelwerende vesten een huis aan de Ontginningstraat in Tilburg binnengegaan. Dit gebeurde na een melding van een uit de hand gelopen ruzie waarbij gevochten zou zijn. Een vrouw is aangehouden.

De politie werd gewaarschuwd omdat verschillende mensen die vrouw met een pistool door de straat hadden zien lopen.



Agent geslagen

Toen de agenten aankwamen, zat de vrouw binnen. Toen de deur van het huis werd geopend, stoven de agenten naar binnen. De verdachte verzette zich hevig toen ze werd aangehouden. Ze sloeg een van de agenten in zijn gezicht.



De vrouw is voor een nacht vastgezet. De politie legt contact met hulpverleningsinstanties. In het huis vond de politie het wapen. Het bleek te gaan om een alarmpistool met bijbehorende patronen.